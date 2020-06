동북선 도시철도 당초 계획대로 2025년 개통

코로나19 추경으로 동북선 도시철도사업 예산 삭감됐지만 보상 지연에 따른 보상비를 감액한 것...오는 11월 실 착공 감안 시 2025년 개통 목표 공사 추진에 차질 없어...송아량 서울시의원“착공 전 인허가 과정 면밀히 검토, 당초 계획대로 개통돼야 할 것”

[아시아경제 박종일 기자] 동북선 도시철도는 목표연도인 2025년에 차질 없이 개통되는 것으로 확인됐다.

서울시는 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 침체된 지역 경제를 살리기 위한 예산 마련을 위해 동북선 도시철도 사업의 올해 예산 946억 원 중 733억 원을 감액한 바 있다.

서울시의회 교통위원회 송아량 의원(더불어민주당·도봉구 제4선거구)에 따르면 이는 토지 보상 지연에 따른 보상비를 감액한 것으로 오는 11월 실 착공을 감안할 경우 2025년 개통 목표에는 차질 없다고 밝혔다.

동북선 도시철도는 성동구 왕십리역~ 미아사거리역~노원구 상계역을 연결하는 총 연장 13.4㎞ 노선으로 정거장 16개소와 차량기지 1개소가 건설될 예정이다.

동북부 교통 여건을 개선하기 위해 추진된 동북선 도시철도는 2007년6월 ‘서울시 10개년 도시철도 기본계획’ 발표 후 일부 건설사의 참여 포기 및 보상 문제 등으로 10년 넘게 표류해왔다.

그러다가 2018년 7월 동북선 도시철도 사업시행자인 동북선경전철㈜과 실시협약을 체결, 사업의 신속 추진을 위해 12월 차량기지 부분에 대한 실시계획 승인을 먼저 고시한 바 있다.

그러나 차량기지 수용 대상 토지소유주 측이 지난해 서울시를 상대로 낸 ‘차량기지 실시계획 승인 취소 소송’에서 승소했다.

이에 서울시는 승인 취소 고시 및 누락된 영향평가를 보완해 2020년 1월 실시계획 재승인을 내고 2월 공사에 착수했다.

이 과정에서 토지소유주 측은 차량기지 편입 부지를 제외한 잔여부지도 함께 수용해 보상해줄 것을 주장했다. 서울시는 국토교통부 지침에 따라 잔여부지가 전체 토지의 25% 이하일 경우 매수할 수 있는데 해당 부지는 63% 가량이 돼 확대 보상을 할 수 없다는 입장이다.

서울시는 감정평가 이후 협의 매수가 불가능한 경우 수용재결을 검토하고 있다.

송아량 의원에 따르면 현재 서울시는 차량기지 보상 감정평가와 지장물 이설 등 행정절차를 이행 중에 있다.

공사 현장 인접건축물을 대상으로 영향평가 조사를 진행 중인 한편 점용허가가 완료된 구간은 현수막과 가설펜스를 우선적으로 설치할 계획이다. 오는 8월 교통소통대책 승인 등 인허가 과정을 거쳐 사전 행정절차를 10월까지 조속히 완료하고 11월 실착공이 진행될 예정이다.

송아량 의원은 “공사 중 교통소통대책 심의, 도로점용허가, 지장물 이설 협의 등 관련 절차에 관한 사항을 의정활동을 통해 면밀히 살펴 동북선 공사로 인한 시민불편이 최소화 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 또, “동북선 도시철도가 당초 계획대로 개통돼 동북권 주민들의 염원이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr