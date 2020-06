"지옥철 피하자" T맵 앱서 수도권 지하철 혼잡도 확인

[아시아경제 조슬기나 기자] 앞으로 수도권 지하철 1~8호선의 열차 내 혼잡도를 SK텔레콤의 T맵 대중교통 애플리케이션에서 손 쉽게 확인할 수 있게 된다.

SK텔레콤은 길찾기?버스?지하철 통합정보 서비스 ‘T 맵 대중교통’ 앱의 업데이트를 통해 지하철의 열차 혼잡 예측 정보를 국내 최초로 제공한다고 3일 밝혔다.

열차 혼잡도 정보는 ‘T map 대중교통’ 앱의 수도권 1~8호선을 대상으로 열차 도착정보를 확인하는 모든 화면에서 여유?보통?주의?혼잡 등 4단계로 제공된다. 일부 승객이 여유있게 서 있을 때(여유), 입석 승객이 손잡이를 하나씩 잡고 서 있어 이동에 불편이 없을 때(보통), 입석 승객이 통로까지 서 있고, 이동시 부딪힐 때(주의), 입석 승객 간 어깨가 밀착되고 이동이 불가능할 때(혼잡)로 구분된다.

SK텔레콤은 작년 11월부터 올해 4월 5일까지의 수도권 1~9호선 열차 및 596개역의 기지국, Wi-Fi 정보 등 빅데이터를 이용해 열차별, 칸별, 시간대별, 경로별 혼잡도를 분석한 결과를 바탕으로 이번 서비스를 기획했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 재확산으로 ‘생활 속 거리두기’에 대한 대중들의 관심이 높아지는 가운데 지하철을 탑승하기 전 혼잡도를 미리 확인함으로써 혼잡한 열차를 피하고 보다 안전하게 지하철을 이용할 수 있게 됐다는 평가다.

SK텔레콤은 지속적으로 데이터를 추가 반영하여 시스템을 고도화함으로써 예측정보의 정확도를 높여나갈 계획이다. 서울교통공사와 협력을 통해 이르면 9월 중 칸별 혼잡도를, 추후에는 보다 정확한 실시간 혼잡도를 제공할 예정이다.

이번 서비스는 지하철 혼잡으로 인한 사회적 비용을 줄이는 데도 기여할 것으로 기대된다. 승객은 혼잡한 열차 내에서 타인과의 불필요한 접촉을 피할 수 있고, 혼잡으로 인해 발생하는 지하철의 지연 운행도 줄어들 수 있기 때문이다. 서울연구원에 따르면 서울시의 지하철 혼잡으로 인한 사회적 비용은 7000억원(2016년 발표 기준)이 넘는 것으로 산정된다.

또한 이번 업데이트에는 서울시의 정보를 바탕으로 수도권 2~8호선의 실시간 도착정보도 제공된다. 막차 시간대의 경로 안내도 승객의 시각으로 개선됐다. 예를 들어, 심야 4호선 서울역에서 오이도역으로 이동 시 남태령행만 남은 경우 기존에는 ‘열차 운행 종료’로 표시됐으나, 이제부터는 남태령행 열차를 안내한다. 이번 업데이트는 안드로이드버전과 iOS버전 모두 적용된다.

이종호 SK텔레콤 모빌리티 사업단장은 “지하철 혼잡도 서비스는 고객의 불편함과 코로나19 감염 우려를 고려해 고객 입장에서 열차 이용 여부를 스스로 선택할 수 있게 되었다는 점에서 의미가 크다”며, “통신서비스를 넘어 다양한 분야의 사회적 안전망 확보에도 기여하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr