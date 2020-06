'불타는 청춘' 김돈규 "데뷔 27년 차에 방송 출연 10번"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 그룹 015B 출신 가수 김돈규가 '불타는 청춘'의 새 친구로 합류했다.

2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '불타는 청춘'에서는 출연자들이 강원도 양구군으로 여행을 떠난 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 제작진은 '새 친구 힌트' 첫 번째로 '봉준호 감독'을 제시했다.

이어 두 번째 힌트는 '정재욱'이었고 세 번째 힌트는 '1994년 가요톱텐 5주 연속 1위'였다.

이날 제작진이 소개한 새 친구의 정체는 김돈규였다.

김돈규는 자신을 소개하면서 "데뷔 27년 차에 TV 출연을 10번밖에 안 했다. 그러니 당연히 사람들이 저를 모르실 거다"라고 말했다.

그러면서 그는 "불타는 청춘 멤버들과도 일면식이 별로 없다. 친한 사람이 없는데 어떻게 친해져야 할지 고민이 많다"라고 말했다.

또한 그는 직접 화장을 수정하며 "방금 발랐던 거 이 동네 와서 산 거다. 이런 거 처음 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

