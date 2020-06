넥슨, 글로벌 엔터테인먼트 기업에 1.8조 투자한다

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨이 글로벌 엔터테인먼트 회사에 15억달러(약 1조8330억원)를 투자하겠다고 밝혔다.

넥슨 일본법인은 2일 공시를 통해 "글로벌 엔터테인먼트 자산을 창출하고 유지할 수 있는 능력을 가진 상장 기업에 15억달러를 투자하겠다"고 밝혔다. 다만 어느 회사에 투자할 지는 구체적으로 밝히지 않았다.

오웬 마호니 넥슨 일본법인 최고경영자(CEO)는 "글로벌 엔터테인먼트 산업은 일방향에서 양방향으로 큰 변화를 겪고 있다"며 "오랜 기간 다양한 유형의 강력한 지식재산권(IP)을 만들어내고 유지해온 넥슨의 비전을 공유하는 회사들을 찾고 있다"고 말했다.

넥슨은 투자회사의 지분을 인수하지만 경영에 참여할 계획은 없다는 입장도 밝혔다. 마호니 CEO는 "피투자사들에게 도움이 되는 소수 투자자가 될 것"이라며 "강력한 엔터테인먼트 포트폴리오를 갖고 있고, 훌륭한 IP를 만들고 유지하는 능력을 입증한 회사에 투자할 것"이라고 말했다.

