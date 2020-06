[아시아경제 박종일 기자] 2일 서대문구의 28∼30번째 코로나19 확진자가 발생했다.

28번 확진자는 홍은2동에 거주하는 60대 여성으로 지난달 27일 인천 부평구 소재 한 개척교회를 방문했다.

당시 이 교회 모임 참석자들 중 확진자가 나오자 1일 오후 은평구보건소 선별진료소를 찾아 검사를 받았으며 같은 날 밤 확진 판정이 나와 당일 치료 병원으로 이송됐다.

50대 남성인 29번 확진자와 50대 여성인 30번 확진자는 서대문구 홍제1동에 거주하는 부부다. 30번 확진자는 서울시 종로구 소재 AXA손해보험 콜센터 근무자다.

이들은 1일 오후 서대문구보건소 선별진료소를 찾아 검사를 받았으며 2일 오전 확진 판정이 나와 같은 날 오후에 치료 병원으로 이송됐다.

서대문구는 이들 세 명의 확진자 거주지 주변으로 방역소독을 실시했으며 이동경로를 구 홈페이지에 공개할 예정이다.

