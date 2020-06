[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 절기상 망종(芒種)을 사흘 앞둔 2일, 전남 함평군 함평자연생태공원에 활짝 핀 수국이 자줏빛 자태를 뽐내고 있다. 현재 함평자연생태공원에는 수국을 비롯해 장미, 스톡, 자란, 샤스타데이지 등의 꽃이 만개해 공원 곳곳을 다채롭게 수놓고 있다.

