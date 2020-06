“강북구청사 방문 시 마스크 꼭 착용해 주세요”

강북구, 선별 민원안내소 운영...구청 본관 입구, 안내텐트 1개소 설치

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)는 마스크를 착용하지 않아 청사 출입을 못하는 민원인을 위해 선별 민원안내소를 운영하고 있다.

선별 안내소 근무자가 청사 현관 입구에 별도로 마련된 곳에서 청사 출입 시 마스크 착용의 불가피성을 내방객에게 안내하고 있다.

이곳에서는 민원인의 요청에 따라 해당업무 담당 직원이 안내소를 찾아 민원상담도 진행된다.

앞서 지난 2월 초 구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 지역사회 확산을 예방하기 위해 청사출입 통제를 강화했다. 별관 입구를 폐쇄하고 본관 출입구에 열화상 카메라를 설치해 발열체크를 시행하고 있다.

또 청사 출입 시 마스크 착용과 손소독제 사용을 사실상 의무화한 바 있다.

박겸수 강북구청장은 “마스크 착용은 코로나19를 예방하는 가장 손쉬우면서 강력한 방역 대책”이라며 “나 뿐 아니라 우리 모두를 위한 일임을 잊지 말고 다중이용시설을 방문할 때는 반드시 마스크를 착용해주기 바란다”고 말했다.

