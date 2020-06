'정부세종 신청사' 기공식 … '행정중심복합도시' 랜드마크 2022년 완공

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 3일 오후 2시 세종시 어진동 572번지 일원에 위치한 정부세종 신청사 건립 현장에서 기공식 행사를 개최한다고 2일 밝혔다.

정부세종 신청사는 '중앙행정기관 세종시 이전 사업'의 하나로 행안부, 과학기술정보통신부 등 추가 이전에 따른 사무공간 부족을 해소하기 위해 4만2760㎡ 부지에 지하 3층~지상 15층, 연면적 13만4488㎡ 규모로 지어진다.

오는 2022년 8월까지 총 사업비 3875억원이 투입되며, 건물 준공 시점에 맞춰 부처간 업무 연계성·상징성·접근성 등 제반 여건을 종합적으로 고려해 입주기관을 확정할 계획이다.

신청사는 방문객이 출입 절차를 따로 거치지 않고도 회의 참석, 민원사항 등 업무를 편리하게 처리할 수 있도록 강당과 회의실, 스마트워크센터, 정부합동민원실 등을 독립적으로 조성하도록 계획했으며, 업무영역에 한해 최소한의 보안 울타리를 설치해 누구나 자유롭게 청사 부지 내 중앙 보행광장(통로)과 민원동에 접근이 가능하도록 했다.

업무동 11층에는 금강과 호수공원 등을 내려다볼 수 있는 공간을 마련해 방문객이 별도의 출입절차 없이 이용할 수 있도록 했다.

진영 행안부 장관은 "신청사는 국가균형발전을 위해 2005년부터 시작된 중앙행정기관 이전사업을 완성하는 뜻깊은 사업"이라며 "단순한 청사가 아닌 자치분권 상징 도시인 행정중심복합도시의 새로운 랜드마크로 자리매김할 것"이라고 의미를 부여했다.

