대림, 방배삼익 재건축 수주…새 이름은 '아크로 리츠카운티'

대림산업의 하이엔드 주거 브랜드 아크로는 국내 아파트 중 최고가인 3.3㎡당 1억원 시대를 열며 대한민국의 아파트 역사를 새로 쓰고 있다. 글로벌 3대 디자인 어워드로 평가되는 독일 iF 디자인 어워드에서 본상을 수상하며 세계적으로 위상과 가치를 인정받았다. 최근 부동산 애플리케이션 다방은 아크로가 가장 살고 싶은 하이엔드 브랜드 아파트 1위라는 설문조사 결과를 발표하기도 했다.

