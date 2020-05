[골프토픽] 고진영 vs 박성현의 자선 스킨스 "무승부"

24일 인천 영종도 스카이72골프장 오션코스(파72)에서 끝난 '현대카드 슈퍼매치 고진영 vs 박성현(총상금 1억원)'에서 나란히 5000만원씩을 획득해 무승부를 기록했다. 2011년 댄스스포츠 이후 9년 만에 열리는 현대카드 슈퍼매치 시리즈다. 각 홀에서 타수가 낮은 선수가 해당 홀의 상금을 가져가는 '스킨스 게임' 형식으로 진행됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산 방지를 위해 무관중으로 열렸다.

