SK C&C, 소통 앱으로 '코로나 극복' 사회적 가치 실천

이번 달에는 ▲구성원의 역량 향상을 격려하는 '행복 코인' ▲공유 오피스 활용 개선안 ▲각종 IT 자산관리 시스템의 고도화 제안 등이 구성원들의 좋아요를 기다리고 있다. 안석호 SK C&C 행복추진센터장은 "구성원들이 발의하고 개선안까지 스스로 만들어 실행하는 행복 디자인 하나하나가 제대로 발현될 수 있도록 지원을 아끼지 않고 있다"며 "햅을 통한 구성원과 사회의 행복 키우기 활동은 앞으로 계속될 것"이라고 말했다.

