"탈탈 털린 조국 생각나" 윤미향 의혹, 제2의 '조국 사태' 비화하나

정의기억연대 기부금 부정사용 의혹 논란 윤미향 "조국 전 법무장관 생각나…보수언론·미통당 모략극" 시민당, 의혹 보도에 "윤 당선인 활동 부정…심각한 모독" "공격 도 넘어" vs "기부금 사용처 공개" 정치권 여야 공방 격화

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.