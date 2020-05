[클릭 e종목]"파인테크닉스, 폴더블 스마트폰 내장힌지 공급…올해 매출 성장 본격화"

김두현 연구원은 "파인테크닉스는 정밀 금형 기술과 메탈 소재 가공 능력을 바탕으로 폴더블 스마트폰향 내장힌지를 개발했다"며 "내장힌지는 2020년 고객사의 폴더블 스마트폰 출시가 예정됨에 따라 매출이 본격화될 전망"이라고 설명했다. 그는 "내장힌지 제품을 중심으로 그동안 실적이 부진했던 IT 부품 사업부의 매출이 상승세를 이어갈 것"이라며 "현 주가 수준에서도 상승 여력이 풍부하다고 판단된다"고 진단했다.

[아시아경제 오주연 기자] 하나금융투자는 LED조명 및 IT 부품 제조사업을 영위하는 파인테크닉스 파인테크닉스 106240 | 코스닥 증권정보 현재가 4,080 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,245 2020.05.12 07:52 장시작전(20분지연) close 에 대해 내장힌지 개발로 2020년부터 매출 성장이 본격화될 것으로 기대한다고 12일 분석했다. 이와 함께 투자의견 '매수'와 목표주가 6150원을 제시했다.