[클릭 e종목]“NEW, 상영관 물적분할로 적자사업 구조조정 가능성”

[아시아경제 구은모 기자] 이베스트투자증권은 NEW NEW 160550 | 코스닥 증권정보 현재가 3,660 전일대비 80 등락률 +2.23% 거래량 249,171 전일가 3,580 2020.04.16 15:30 장중(20분지연) close 에 대해 상영관 물적분할로 적자사업의 구조조정 가능성이 열렸다고 분석했다.

