[時論]'약한 연결의 힘'과 조직 혁신

미국 근로자를 대상으로 현 직장에 취업하는 데 도움을 준 사람이 누구인지 조사한 연구가 있다. 분석 결과 1주일에 2번 이상 연락하거나 만나는 사람의 도움으로 취업한 경우가 16.7%였고 1년에 한 번 또는 한 번도 연락하지 않은 사람의 도움으로 취업한 경우는 27.8%였다. 즉 절친한 지인보다 별로 가깝지 않은 사람의 소개나 도움으로 직장을 갖게 된 경우가 더 많았던 것이다. 언뜻 이해하기 어렵지만 돌이켜보면 그다지 깊지 않은 관계이던 사람으로부터 인생에서 중요한 도움을 받는 경우가 종종 있다. 사회학자 마크 그래노베터가 1973년 발표한 이 논문(The Strength of Weak Ties)은 인간관계의 기저에 내재한 원리를 새로운 각도로 조명한 독보적 연구로 손꼽힌다.

