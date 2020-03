[뉴웨이브] DID에 대한 오해와 진실

기존의 신원증명 체계는 개인의 신원정보가 특정 기관(정부, 본인확인ㆍ인증기관, 구글, 페이스북 등 플랫폼사업자)에 집중 저장되어 있어서 해킹 사고시 대규모 개인정보 유출 문제가 발생할 수 있으며, 특히 신원정보를 보관하고 있는 특정 기관이 빅브라더가 될 위험성이 항상 존재한다. DID는 바로 이러한 문제점들을 해결하기 위해 등장한 기술로서, "본인의 신원 정보(일명, 'Identifier') 및 나이, 국적, 운전, 학력, 직장 등의 각종 이력 증명 정보들(일명 'Claims')을 본인이 소유하고, 관리?폐기할 수 있게 함으로써, 개인정보에 대한 자기통제권을 확보"할 수 있도록 하겠다는 것이다. 이러한 DID가 가져야 할 조건으로, 2016년에 Christopher Allen 등은 ▲Existence ▲Control ▲Access ▲Transparency ▲Persistence ▲Portability ▲Interoperability ▲Consent ▲Minimalization ▲Protection ▲Provable 등 11개의 요구사항을 제시한바 있으며, 이는 현재 좋은 DID 서비스를 판별하는 주요 기준으로 널리 활용되고 있다. 그렇다면 DID와 블록체인은 무슨 관련이 있는가?

