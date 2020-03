국제표준 수립·초협력…양자 리더십 강화하는 SK텔레콤

31일 SK텔레콤에 따르면 지난 주 온라인으로 진행된 ITU-T 회의에서 SK텔레콤이 제안한 '양자키 분배 적용 네트워크의 필요 보안 사항(Security considerations for quantum key distribution network)' 관련 기술 리포트가 국제 표준(TR.sec-qkd)으로 최종 승인됐다. 통신 분야 표준을 정하는 ITU-T는 전기통신관련 세계 최고 국제기구인 ITU의 산하기관이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.