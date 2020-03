주 35시간 근무…저녁이 있는 '中企人' 삶입니다

중소기업에 워라밸(work and life blance·일과 삶의 균형)은 남의 일이기만 할까. 중소기업이라서 재택근무와 같은 유연근무가 불가능하다는 편견을 깬 기업이 있다. 서울 은평구에 위치한 한국기술경영연구원은 대표이사까지 포함해 총 인원이 10명밖에 되지 않지만 기업 실정에 맞는 워라밸 제도를 만들어 실천하고 있다. 이 회사는 기업을 대상으로 교육을 실시하는 교육 서비스 업체다. ISO 인증을 획득할 수 있도록 지원하는 컨설팅도 해준다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.