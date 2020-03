[시론]코로나 19사태와 통화정책효과

그런데 유감스럽게도 기준금리 인하를 통해 저리의 대출공급이 증가될 가능성은 크지 않다. 이미 지난 2월말 끝난 금통위의 기준금리 동결 조치이후 시중은행들의 예금·대출금리는 약 0.2%포인트 인하됐다. 은행들이 향후 기준금리인하 가능성을 고려해 시중은행 예금·대출금리에 선반영한 셈이다. 기준금리가 더 이상 시중은행 예대율 금리의 벤치마킹 금리로 작동하지 않는 상황이다. 이로써 3월 기준금리 인하에도 추가적 예대율 금리 하락은 기대하기 어렵다. 통화정책의 전이채널(the transmission channel of monetary policy)이 원활하게 작동하지 않기 때문이다.

