BTS 'ON' 두 번째 뮤비 공개…'영화같은 영상미'

그룹 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 타이틀곡 'ON' 두 번째 공식 뮤직비디오/사진='ON' 뮤직 비디오 영상 캡쳐

[아시아경제 강주희 인턴기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 타이틀곡 'ON' 두 번째 뮤직비디오를 공개했다.

방탄소년단은 28일 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 타이틀곡 'ON' 두 번째 공식 뮤직비디오를 선보였다.

이번 뮤직비디오는 주어진 길을 운명으로 받아들이고, 자신의 앞을 가로막는 것이 있더라도 계속해서 전진하겠다는 방탄소년단의 다짐을 상징적으로 표현했다.

뮤직비디오는 화살을 맞은 새를 바라보며 천천히 다가가는 진의 모습으로 시작한다. 광활한 들판, 숲속의 호수 등 이국적이면서도 웅장한 느낌을 주는 배경과 멤버들의 연기가 어우러져 한 편의 영화 같은 영상미를 보여준다.

이번 'ON'의 두 번째 뮤직비디오는 28일 공개되자마자 전 세계 트위터 실시간 트렌드 1위를 장악했다.

앞서 방탄소년단은 새 앨범과 함께 'ON'의 첫 번째 뮤직비디오로 수십 명의 댄서가 함께하는 대규모 퍼포먼스를 선보이기도 했다. 'ON'은 발표 직후 국내 주요 음원사이트 1위, 전 세계 83개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 오르며 식지않은 인기를 입증했다.

한편, 방탄소년단은 27일 일본 레코드 협회가 발표하는 골드 디스크 대상에서 아시아 부문 '베스트 아시안 아티스트'를 비롯해 베스트 5 싱글', '송 오브 더 이어 바이 다운로드', '베스트 뮤직 비디오' 까지 4개 부문에서 수상했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>