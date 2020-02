'기생충 4관왕' 아카데미 시상식서 갤럭시Z플립 깜짝 공개

삼성전자의 티저광고 캡쳐

[아시아경제 조슬기나 기자] 봉준호 감독의 영화 기생충의 수상 여부로 일찍부터 화제를 모았던 올해 아카데미 시상식 중 삼성전자의 갤럭시Z플립 티저광고가 깜짝 등장했다.

블룸버그통신 등에 따르면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 700 등락률 -1.16% 거래량 10,559,590 전일가 60,400 2020.02.10 14:52 장중(20분지연) close 는 9일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 아카데미 시상식 초반 티저광고를 통해 갤럭시Z플립을 공개했다. 시상식을 독점중계한 ABC를 통해 전파를 탄 이날 티저광고는 오는 11일 샌프란시스코에서 예정된 갤럭시S20·갤럭시Z플립의 언팩(공개)행사를 앞둔 일종의 예고 성격이 강하다는 평가다.

광고는 총 15초 분량으로 갤럭시Z플립이라는 모델명 공개 없이 모습과 기능만 담겼다. 정사각형의 폴더블 폰, 외부에 장착된 알림 패널, 내부의 대형 와이드 스크린 디스플레이 등이 확인된다. 제품을 접어 고정한 상태에서 사진을 찍어 바로 확인하고 통화할 수 있도록 폴더블에 최적화된 기능도 볼 수 있다. 광고 말미에는 `Change the shape of the future(미래의 모양을 바꿔라)`라는 문구와 함께 11일 언팩 일자가 삽입됐다.

삼성전자가 언팩 행사에 앞서 광고로 신제품을 선보인 것은 매우 이례적이다. 블룸버그통신은 "광고에 따르면 새 단말기는 최소한 검은색, 보라색 컬러로 출시될 것으로 보인다"고 전했다.

한편 영화 기생충은 이날 아카데미 시상식에서 최고 권위인 작품상을 필두로 감독상과 각본상, 국제영화상까지 4관왕을 차지했다.

조슬기나 기자





