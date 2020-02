김수영 양천구청장, 신종 코로나 바이러스 확산방지 현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 WHO ‘신종 코로나 바이러스 감염증 비상사태선포‘에 따라 주민들의 불안감이 증폭될 것을 대비, 현장 점검 및 근무 직원들 격려에 나섰다.

