보건당국 "WHO 비상사태 조치 이미 시행…추가조치 검토"

WHO는 비상사태 선포와 함께 교역과 이동의 제한을 권고하지는 않았다. 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 더불어 "국제적인 여행과 교역을 불필요하게 방해하는 조처가 있을 이유가 없다"면서 "우리는 모든 국가가 증거에 기초한 일관된 결정을 시행할 것을 요구한다"고 밝혔다.

WHO가 30일 오후(현지시간) 스위스 제네바 사무소에서 열린 긴급위원회에서 비상사태를 선포한 직후 보건당국은 긴박하게 움직이고 있다. 이선규 질병관리본부 위기분석국제협력과장은 "보건당국이 비상사태에 준하는 수준에서 선제적으로 대응하고 있다"며 "추가로 강화할 부분이 있으면 조치를 취할 것"이라 말했다. 앞서 보건당국은 20일 첫 확진자가 발생한 이후 감염병 위기경고를 '로 발령한 이후, 27일 네 번째 확진자가 나오자 '경계'로 격상한 바 있다. 보건당국은 WHO 비상사태 선포와 관련해 이른 아침부터 긴급 대응에 나서는 등 총력을 기울이고 있다.