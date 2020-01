홍상수 '도망친 여자' 베를린영화제 경쟁 부문 진출(종합)

홍상수 감독의 신작이 다음 달 20일부터 3월1일까지 하는 베를린영화제 경쟁 부문에 공식 초청됐다. 베를린영화제는 28일(현지시간) 공식 기자회견을 열고 홍 감독의 ‘도망친 여자(The Woman Who Ran)’를 포함한 경쟁 부문 진출작 열여덟 편을 발표했다.

