지금부터 비건 라이프, 초보자 위한 '비건 화장품 7'

100% 내추럴 오리진(99.995% 시어버터와 0.005% 유기산)만으로 구성된 멀티 보습 밤. 공정무역을 통해 공급받은 192개 시어버터가 함유돼 있고, 'THE VEGAN SOCIETY'에서 비건을 인증받았다. 시어버터는 건조함·가려움 완화에 효과적이다.

한국비건인증원으로부터 FSC 인증을 완료한 비건 코스메틱 Be:ve. 천연보습인자와 유사한 국내산 자작나무 수액이 50%나 함유돼 피부 자생력에 도움을 준다. 심플한 전성분과 8-free로 꼭 필요한 성분만을 담아 1월 30일 론칭하는 New 브랜드이다.

클린 앳 세포라에 부합하는 검증된 성분만을 담은 한국형 클린뷰티 브랜드. 동물 보호 국제기구인 페타(PETA)의 '크루얼티 프리' 인증을 받았고, 재활용이 가능한 부자재와 포장재를 사용한다. 민감한 피부에 안심하고 사용 가능한 EWG All Green 등급.

3 #페타 #EWG All Green #필환경

‘세포라(Sephora)'는 "클린 앳 세포라"를, '러쉬(Lush)'는 "Go Naked Now"라는 과대 포장 반대 캠페인을 펼치는 등 전 세계는 지금 '미닝아웃'을 화두로 한 의식 있는 소비행위가 대세다.