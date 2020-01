권혁소 전 서울시의회 사무처장, 신인문학상 당선 수필가 등단

미국인 교장은 담임선생으로부터 간단한 설명을 들은 후 별도의 인사나 절차도 없이 근엄한 태도로 우리 아들의 말과 행동의 심각성을 이야기하면서 도저히 용서하기 어렵다는 투로 같은 말을 반복했다. 우리를 무시하는 듯한 교장의 말투와 태도가 못마땅하고 신경을 거슬리게는 했으나, 상황이 상황인지라 나는 몸 둘 바를 몰라 하면서 아내의 눈치만 살피고 있었다. ‘죄송합니다(I am sorry).’만으로 끝날 것 같지 않은 분위기인데 딱히 다른 말이 떠오르지 않았다. 교장이 말한 아들의 잘못은, 최근 들어 우리 아들이 친구들에게 가운데 손가락을 치켜세우고 fuck, shit 등이 포함된 비속어를 여러 차례 사용했다는 것이었다. 그리고 학교에서는 이런 욕을 하는 것을 가장 금기시하고 있고 엄하게 다루고 있으며, 이런 일이 재발할 경우에는 학교에서 퇴학시킬 수도 있다는 것이었다. 교장은 거의 같은 말을 계속 반복하였다. 그러자 듣고 있던 아내는 더 이상 못 참겠다는 듯이 조용하면서도 단호한 어조로 “말씀을 다하셨습니까?”라고 말한 후, 교장이 더 이상 말이 없이 고개를 끄덕이자 천천히 또박 또박 서투른 영어로 말하기 시작했다.

교장과의 면담이 가까워지자 아내와 나는 서로에게 학교에 갈 것을 요구하면서 가벼운 신경전을 벌였고, 결국은 함께 가기로 합의를 했다. 미국에서의 생활 중에 가장 큰 두려움과 불편함은 상대방이 하는 말을 잘 알아듣지 못하는 것이었다. 교장과의 면담에 가기를 싫어 한 것도 의사소통에 대한 두려움과 더불어 아들의 잘못에 대해서 무슨 말을 어떻게 해야 할지 자신이 없었기 때문이었다고 할 수 있을 것이다. 나는 특별히 할 말이 떠오르지 않아서 ‘죄송합니다(I am sorry).’라고만 말하고 교장의 훈계를 듣고 올 생각이었다. 면담 당일 아내와 나는 아무런 사전 논의도 없이 학교에 가서 담임선생의 안내에 따라 교장실로 들어갔다.