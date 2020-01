확 바뀐 금감원, '소비자 보호ㆍ디지털' 방점…금소처 대폭 확대(종합)

금융감독의 디지털 전환 및 혁신금융 지원 기능도 강화한다. 먼저 금융감독의 디지털 전환 주관부서인 정보화전략실을 정보화전략국으로 확대해 금융감독정보시스템 총괄부서로 삼았다. 또 정보화전략국 내에 '섭테크(SupTech) 혁신팀'을 신설해 IT기반의 감독ㆍ검사 체제로의 전환을 지원키로 했다. 금융회사 IT 감독ㆍ검사를 총괄하는 ITㆍ핀테크전략국에는 정보통신 기술을 활용해 법규준수, 준법감시, 내부통제 등 규제준수 업무를 효율화하는 '레그테크(RegTech)' 지원 기능을 부여했다. 오는 8월27일 시행되는 P2P금융업법은 물론, 혁신금융사업자의 지원 기능 강화를 위해 P2P 감독ㆍ검사 통합조직도 확대ㆍ개편된다.

