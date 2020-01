대우조선해양건설, 168억원 규모 스마트센터 시공사로 선정

대우조선해양건설 관계자는 "미래의 건설 분야로 꼽히는 스마트 오피스 건설은 가장 자신 있는 분야"라며 "최신 건축 공법과 첨단 IT 기술을 활용해 공사에 임할 것"이라고 설명했다.

