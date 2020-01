"교육비 특화부터 항공사 마일리지까지"…카드업계, 신규 카드 출시

삼성카드는 IT 기반 물류 스타트업 메쉬코리아의 '부릉'에서 배달대행료를 카드로 결제할 수 있는 '부릉 삼성카드 BIZ'를 출시했다. 부릉과 단독 제휴로 출시한 이 카드는 부릉의 배달대행서비스 이용료를 기존의 현금 결제가 아닌 신용카드로 결제할 수 있게 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.