"장바구니도 플라스틱이잖아요" 대형마트 장바구니 대여 시민들 '분통'

또 지난해 미국 라이프 사이클 에너지 분석 기관(institute for life cycle energy analysis)의 발표에 따르면 세라믹 재질 텀블러는 39번 이상 사용했을 때 환경 오염을 줄이는 효과를 낸다. 플라스틱 소재와 유리 소재는 각각 최소 17회, 15회 이상 사용해야 하는 것으로 나타났다.

