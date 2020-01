[전문] 모모랜드 소속사, 데이지 폭로에 반박 "결코 사실 아냐"

- 데이지 측이 주장하는 지난해 5월부터 8개월간 당사 소속 그룹 ‘모모랜드’는 정식 국내 앨범 발매 활동을 진행한 적이 없습니다. 모모랜드는 ‘2019년 3월 20일’ 미니 5집 앨범 ‘암쏘핫(I’m So Hot)’을 마지막으로 약 9개월간 유닛 활동을 제외한 그 어떤 활동도 하지 못했습니다.

모모랜드 싱글앨범 '떰즈업(Thumbs Up)' 발매 쇼케이스 [이미지출처=연합뉴스]