세계최대 가전박람회 CES D-3, 삼성·LG 최첨단 TV 공개

4일 관련업계에 따르면 삼성전자는 이번 CES에서 세계 최초로 베젤(테두리) 없는 TV를 선보일 것으로 알려졌다. 독일과 미국 등 일부 해외지역 IT 매체들은 삼성전자의 베젤 없는 TV 사진이 유출됐다며 이를 공개하기도 했다.

