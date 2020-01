[신년사]박재식 저축은행중앙회장, 규제완화 목소리 높여

저축은행의 IT 경쟁력과 자체 영업력을 강화해야 한다고도 했다. 박 회장은 "인터넷전문은행 수준으로 디지털뱅킹을 고도화해 더 많은 고객들이 더 편리하게 저축은행을 이용할 수 있어야 하며 핀테크사와 협업을 통해 대출 중개업무뿐만 아니라 예·적금상품 연계로 취약한 저축은행 영업기반을 확대해야 한다"고 강조했다.

