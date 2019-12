페미니즘·유니클로·노키즈존…2019 한국 사회 갈등 뭐 있었나

◆ "영화 좀 보고 싶어요" 노키즈존 논란…아동차별 vs 정당한 권리

이를 바라보는 시민들의 반응은 엇렸다. 자가용을 이용해 출·퇴근을 한다는 한 30대 중반 직장인 C 씨는 "지금 이 시국에 굳이 일본 차량을 새로 구매하는 것은 적절하지 않은 것 같다"면서 "불매운동을 강요할 수 없지만, 우리나라가 처한 현실을 떠올렸으면 좋겠다"고 강조했다.