넷마블, 3Q 매출·영업익 동반 성장…흥행신작들 선방(종합)

권영식 넷마블 대표는 "3분기에는 흥행신작들의 국내외 실적이 온기 반영돼 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 증가하는 등 실적 턴어라운드를 이뤘다"며 "14일 시작하는 지스타에서 기대 라인업인 세븐나이츠 레볼루션, '제2의 나라' 등 미공개 신작 2종을 비롯해 'A3: STILL ALIVE', '매직: 마나스트라이크' 등을 선보일 예정"이라고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.