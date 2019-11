제5회 아시아경제호남 전국학생 골프대회 ‘성료’

남자부는 이튿날 64타(IN 34 OUT 30, TOTAL 134)를 기록한 대전방통고 2학년 장유빈 학생이, 여자부에서는 전남여자방통고 1학년 박태희 학생이 69타(IN 33 OUT 36, TOTAL 142)를 쳐 각각 우승의 영예를 안았다. 우승자에게는 각각 트로피와 부상으로 장학금이 전달됐다.

