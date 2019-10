[공시+]투비소프트, 주유소 스마트결제·이미지 자동 처리 관련 특허 2건 취득

투비소프트 투비소프트 079970 | 코스닥 증권정보 현재가 2,895 전일대비 130 등락률 +4.70% 거래량 1,087,920 전일가 2,765 2019.10.28 15:30 장마감 close 는 UI, UX 시장 확대 및 핀테크 사업의 일환으로 2017년부터 커넥티드카 커머스 결제 및 차세대 UI, UX 기술 개발에 대한 연구를 진행했다. 커넥티드카 커머스는 차량에 결제 시스템을 접목해 차량 자체를 결제 수단으로 만드는 스마트 결제 서비스로 주유소, 주차장, 드라이브스루(Drive thru) 등에 다양하게 적용할 수 있다.

