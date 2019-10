데이식스 "음악방송 첫 1위, 자신감 생겼고 책임감도 커졌다"

'스위트 카오스'로 컴백한 밴드 데이식스. 사진=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스(DAY6)가 지난번 활동에서 처음으로 음악 방송 1위를 한 소감을 밝혔다.

데이식스 성진은 22일 오후 4시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 정규 3집 'The Book Of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 쇼케이스에서 '한 페이지가 될 수 있게'로 1위를 했던 것에 대해 "얼떨떨했다"고 말문을 열었다.

성진은 "음악 방송 1위와 음원 사이트 1위를 했다고 들어서 '우리가?'라고 했다"며 현실 반응을 재현했다.

그는 "조금은 실감이 안 나는 시기가 있었는데 공연에서 에너지를 직접적으로 받다 보니 우리가 그래도 예전보다 성장한 밴드가 됐구나 생각하면서 자신감을 갖게 됐고 책임감도 그만큼 따르게 됐다"고 밝히며 "공연에서 최대한 에너지를 돌려드리려고 하고 있다"고 앞으로의 각오도 덧붙였다.

한편 데이식스의 이번 타이틀곡 'Sweet Chaos'(스위트 카오스)는 달콤한 사랑 때문에 삶이 흐트러져 혼란스러운 감정을 강한 비트 위에 실어 노래한 곡이다. 정규 3집 전곡은 이날 오후 6시 음원 사이트를 통해 들을 수 있다.

권수빈 연예기자





