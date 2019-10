IMM PE, 태림포장·페이퍼 세아상역에 매각

IMM PE가 SPC(특수목적법인)을 통해 보유하고 있던 지분 전량을 매각한다. 유통주식 기준 태림포장 지분 60.5%, 태림페이퍼와 태림판지 지분 100%다. IMM PE 측은 기업가치(Enterprise Value) 기준으로는 1조 원에 육박하는 금액이라고 밝혔다.

