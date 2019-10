AIA그룹, 하버드 비즈니스 발표 '전세계 20대 혁신기업'

AIA그룹은 AIA바이탈리티 서비스를 통해 단순 생명보험에서 한 단계 더 나아가 고객의 '헬스&웰니스'를 관리하는 진정한 '고객 파트너(collaborator with consumers)'로 거듭났다는 점에서 그 혁신성을 인정받았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.