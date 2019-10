김윤 전경련 부회장, 'Business at OECD 이사회' 참석

이번 이사회에서는 OECD에서 추진하는 기업과 신뢰 계획(Trust in Business Initiative)이 다뤄졌으며 기업의 신뢰 강화 방안에 대한 논의가 진행됐다. 이사회에 하루 앞서 BIAC 이사회는 앙헬 구리아 OECD 사무총장 초청 만찬을 개최한 바 있다.

[아시아경제 이동우 기자] 김윤 전국경제인연합회 부회장(삼양홀딩스 회장)은 1일 프랑스 파리에서 열린 'Business at OECD(BIAC)' 이사회에 한국대표로 참석했다고 밝혔다.