블랙핑크 '킬 디스 러브' 유튜브 6억뷰 돌파…자체 최단 기록

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 블랙핑크 곡 'Kill This Love(킬 디스 러브)' 뮤직비디오가 유튜브 채널 6억뷰를 돌파, 자체 최단 시간 기록을 경신했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.