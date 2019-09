영등포구, 빅데이터로 범죄 예방 선도…행안부장관상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 전국 지방자치단체가 모여 겨루는 ‘제36회 지역정보화 연구과제 발표대회’에서 서울특별시를 대표해 ‘여성안심 빅데이터 셉테드(CPTED)’ 주제로 IT 분야의 선도적 역할을 인정받아 행정안전부장관상을 수상했다.

