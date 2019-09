거장은 '장기·역발상' 투자…비인기종목에도 베팅할 줄 알아야

벤저민 그레이엄은 주식을 단순한 종이증서가 아니라 기업 소유권 및 지분으로 봐야 한다고 강조했다. 기업 재무제표 분석 및 탐방, 산업 이해는 필수다. 단, 기업을 아무리 잘 이해하고 있더라도 가격이 저렴할 때 투자하라는 '안전 마진(margin of safety)' 개념을 제시했다. 기업 시가총액이 순유동자산(유동자산-총부채)의 3분의 2 가격에 거래될 때 주식을 사라는 내용이다.

