커트라인 70점대 육박…분양가 상한제가 끌어올린 청약 가점

17일 금융결제원 아파트투유에 따르면 이날 발표된 '송파 시그니처 롯데캐슬(서울 송파구 거여동)'의 평균 당첨가점은 65점을 기록했다. 특히 5억원대에 분양된 전용 59㎡의 경쟁률이 눈에 띄게 높았다. 11가구가 공급된 59A타입의 경우 최저 69점, 최고 75점으로 평균 가점이 72점에 달했다. 나머지 B, C 타입 역시 각각 69.5점, 69.6점으로 평균 당첨 가점이 70점에 육박했다. 전용 84㎡ 역시 중도금 대출이 가능한 9억원 미만에 공급되면서 E타입을 제외하고는 모두 평균 당첨 가점이 60점을 웃돌았고, 10가구 공급된 대형(108㎡) 평형의 경우 당첨자 가운데 79점이 최고점으로 집계됐다. 79점은 사실상 만점(84점)에 가까운 점수다. 가점을 받으려면 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입기간 15년 이상(17점), 부양가족수 6명 이상(35점)이어야 한다. 무주택 기간과 청약통장 가입기간이 15년이 넘으려면 일반적으로 40대 중반 무주택자면 가능하다. 여기까지는 그나마 받기 쉬운 점수다. 하지만 부양가족수가 6명(본인 포함 7인 가족)이 되기가 쉽지 않다. 자녀가 5명인 부부이거나 3명 이상 다자녀에 무주택 부모나 배우자 부모와 함께 살아야 한다.

