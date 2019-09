평범한 일상에서 찾은 비일상적 낭만

권 작가는 다양한 장르에서 개성 넘치는 작품을 남긴 정상급 아트 포토그래퍼다. 패션브랜드 광고 등 상업예술은 물론 예술사진 작가로도 활발하게 활동한다. 2011년 올림푸스 한국 ‘4人4色 작가전’, 2016년 BMW ‘디자인, 시선, 아름다움. IT’S ALL ABOUT MOVEMENT’ 등 전시에 독창인 시각과 철학을 표현했다.

포토그래퍼 권영호 개인전 'between A n B'