[IFA2019] 박일평 LG전자 사장 "인간의 뇌 닮은 AI칩 개발‥가전의 진화"

이날 행사에는 퀄컴 유럽지역 기술담당 디노 플로레(Dino Flore) 부사장, 스페인 통신사 텔레포니카社 혁신연구소 최고혁신책임자 모리스 콘티(Maurice Conti), iF 인터내셔널 포럼 디자인 랄프 비그만(Ralph Wiegmann) 회장 등 각 분야 전문가들이 패널로 참여해 박 사장과 함께 '인공지능'과 '연결성'이 만들어낼 변화와 새로운 경험 등에 대해 심도 깊은 대화를 나눴다.

[베를린(독일)=아시아경제 박소연 기자] 박일평 LG전자 최고기술책임자(CTO·사장)이 5일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2019’에서 ‘어디서든 내 집처럼(Anywhere is Home)’이라는 주제로 ‘LG 미래기술 좌담회(LG Future Talk powered by IFA)’를 진행했다.