부산 소재 가구제조사 월드퍼니처 찾아

직접생산확인제도 개선점 등 현장 의견 청취

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표가 부산 소재 가구 제조 중소기업 '월드퍼니처'를 방문해 판로 애로사항 등 의견을 청취했다.

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표가 지난 17일 부산광역시에 위치한 가구 제조 중소기업 월드퍼니처를 방문해 판로 애로 등 현장 의견을 청취했다. 한유원 AD 원본보기 아이콘

월드퍼니처는 1990년 사무용 가구를 제조하며 영업을 시작했고 2000년 정식법인으로 전환됐다. 2008년 처음 직접생산확인증명서를 발급 받은 후 공공조달시장에 진출했고 지난해 100억원에 가까운 매출을 달성했다. 월드퍼니처는 국가 경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받아 지난해 부산중소기업인 대회에서 모범 중소기업인 표창을 수상하기도 했다.

이날 이 대표는 월드퍼니처의 김주종 창업자, 김민정 대표를 만나 '직접생산확인제도'를 비롯해 판로, 마케팅 관련 애로사항을 공유하는 간담회를 진행했다.

김민정 월드퍼니처 대표는 "직접생산확인증명서를 발급받아 학교나 사무실에 들어가 가구를 생산·판매하며 지금의 모습으로 성장할 수 있었다. 공공조달시장은 대금 체납 위험이 없고, 상대적으로 큰 규모의 거래가 이루어지기에 중소기업의 성장에 큰 도움이 되는 시장"이라며 "직접생산확인제도를 비롯한 공공구매제도가 활성화되어 다른 중소기업도 성장의 발판을 마련할 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

이태식 대표는 "직접생산확인제도를 공정하고 효율적으로 운영하면서 제품을 생산하는 중소기업들의 공공기관 납품 기회가 확대될 수 있도록 노력하겠다"며 "중소기업 의견을 수렴해 제도 실효성을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

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한유원은 지난 2022년 직접생산확인제도 운영 업무를 맡은 이후 제도 고도화에 전력을 다하고 있다. 정기적인 공청회와 전문가 자문회의를 통해 개선안을 도출하는 등 중소기업의 공공조달 시장 진출을 위한 제도 설계에 앞장서 왔다. 지난해 말 기준 5만9000여개 중소기업이 직접생산확인증명서 발판 삼아 공공조달 시장에 진출했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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