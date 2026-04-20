판매구조·시장 안정화·품질관리·탄소중립 등

공동 현안 논의

한국레미콘공업협동조합연합회는 일본전국생콘크리트공업조합연합회 대표단을 초청해 서울 여의도 중소기업중앙회 이사회의실에서 '2026 한·일 레미콘연합회 간담회'를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 간담회는 지난해 11월 일본 도쿄에서 체결한 '2026 한·일 레미콘 산업발전을 위한 업무협약(MOU)'의 후속 이행 차원에서 마련됐다. 양국 레미콘 산업이 직면한 공통 과제에 대해 심도 있게 논의하고 상호 협력관계를 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.

사이토 쇼이치 일본전국생콘크리트공업조합연합회장(왼쪽)과 배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회장이 간담회에 참석하고 있다. 한국레미콘공업협동조합연합회 AD 원본보기 아이콘

한국 측에서 배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회 회장을 비롯해 전국 회원조합 이사장들이 자리했으며, 일본 측에서는 사이토 쇼이치 일본전국생콘크리트공업조합연합회 회장과 각 지역 연합회 임원진 등이 참석했다.

간담회에서는 ▲한일 레미콘 판매구조 ▲레미콘산업 구조조정과 시장 안정화 방안 ▲원자재 수급 및 가격제도 ▲기술혁신과 탄소중립 대응 ▲인력 수급 및 품질관리 시스템 등 레미콘 산업 전반에 걸친 주요 현안을 중심으로 폭넓은 의견 교환이 이뤄졌다.

특히 일본과 한국의 제도 및 산업 환경을 비교·검토하며, 양국 간 제도적 시사점을 공유하고 향후 협력 가능성도 구체적으로 모색했다. 한국레미콘공업협동조합연합회는 이번 간담회를 계기로 한·일 레미콘 산업 간 정례적 소통 채널을 구축하고, 글로벌 산업 환경 변화와 탄소중립 시대에 공동 대응할 수 있는 실질적 협력 모델을 구체화해 나갈 계획이다.

배조웅 회장은 "지난해 체결한 MOU가 단순한 선언에 그치지 않고 이번과 같은 실질적인 교류로 이어지고 있다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "이번 간담회가 양국 레미콘 산업이 직면한 위기 속에서 함께 해법을 모색하는 출발점이 되기를 기대하며 앞으로도 지속적인 정례 교류를 통해 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

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사이토 쇼이치 회장도"한·일 레미콘 산업은 구조와 환경에는 차이가 있지만, 업계가 안고 있는 고민과 과제는 매우 유사하다"며 "이번 간담회를 계기로 기술, 제도, 인적 교류 등 다양한 분야에서 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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