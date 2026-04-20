'천궁-II·L-SAM' 전시…동남아 방산시장 공략

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace)가 말레이시아 방산 전시회에 참가해 동남아 시장 공략에 나선다.

DSA 2026에서 LIG Defense&Aerospace 관계자가 내방객에게 전시된 무기체계에 대해 설명하고 있다. LIG 디펜스&에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

20일 LIG 디펜스&에어로스페이스에 따르면 회사는 오는 23일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 Defence Services Asia 2026에 참가한다.

격년으로 열리는 DSA는 말레이시아 정부가 주관하는 국방·안보 분야 전문 전시회로, 1988년부터 약 40년간 이어져 온 대표 방산 행사다. LIG 디펜스&에어로스페이스의 참가는 이번이 세 번째다.

이번 전시에서 회사는 다층 통합 방공 솔루션을 중심으로 주요 유도무기 체계를 선보인다. 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II'를 비롯해 함대공 유도무기 '해궁', 휴대용 지대공 유도무기 '신궁', 장거리 지대공 유도무기 'L-SAM' 등이 전시된다.

이와 함께 대전차 유도무기 '현궁', 포병 화력 대응 핵심 장비인 '대포병레이다', 정밀유도 공대지 항공무장 'KGGB'도 함께 공개해 종합 방산 기술력을 강조할 계획이다.

말레이시아는 국방력 강화 전략에 따라 무기체계 도입을 확대하고 있는 시장으로 꼽힌다. LIG 디펜스&에어로스페이스는 '천궁-II'를 중심으로 한 대공 방어 능력 고도화가 안보 증진에 기여할 수 있다는 점을 강조할 방침이다.

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이현수 LIG 디펜스&에어로스페이스 해외사업부문장 사장은 "그동안 축적해 온 첨단 기술력과 글로벌 수준의 경쟁력을 적극 소개할 것"이라며 "K방산에 대한 높은 관심에 부응해 해외 시장 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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